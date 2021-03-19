القبض على شخصين يروعان الأهالي ويروجان المخدرات ... حاولا ممانعة الشرطة بإشهار قنبلة

تمكن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق من إلقاء القبض على شخصين في أحد أحياء (جرمانا) بريف دمشق يقومان بترويع المواطنين وترويج المخدرات في الحي حيث تم إلقاء القبض عليهما بكمين محكم وتبين أنهما يدعيان (خالد. ك) و (رامي. ل)، وصودر منهما كيس بضمنه ( 10 ) كفوف من مادة الحشيش المخدر ، قدر وزنها بكمية اثنان كيلوغرام، كما صودر منهما /380 / حبة كبتاغون مخدرة، وميزان الكتروني، وأثناء إلقاء القبض عليهما حاولا ممانعة الدورية وقاما بإشهار قنبلة على الدورية فتمت السيطرة على الموقف وتخليصهما القنبلة قبل قيامهما بسحب مسمار الأمان وتفجيرها، كما صودر منهما قنبلتين وعثر معهما على مسدس خلبي .



وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما وترويجهما للمواد المخدرة، وإن القنابل المصادرة منهما يستخدمونها في نشر حالة الذعر بين أهالي الحي.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية