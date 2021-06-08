القبض على شخصين يروجان عملة وطنية مزورة

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود شخص يقوم بترويج العملة الوطنية المزيفة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية في مدينة دمشق وريفها.



وبعد التحري والتأكد من صحة المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المشتبه به وبرفقته شخص آخر على متن دراجة نارية وذلك بكمين محكم في محلة ( المجتهد ) بدمشق أثناء قيامهما بترويج العملة المزيفة وتبين أنهما يدعيان (موفق. ن) و(عمار. ف)، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ / 500.000/ خمسمئة ألف ليرة سورية من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما العملة الوطنية المزيفة وترويجها ضمن عدة محلات في مدينة دمشق وريفها دون علم أصحاب المحلات بأنها مزيفة.



تمت مصادرة المبالغ المزيفة وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .



المصدر: وزارة الداخلية