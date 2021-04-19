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القبض على شخصين ارتكبا العديد من حوادث السرقة المختلفة وترويج المخدرات ضمن أحياء مدينة اللاذقية

القبض على شخصين ارتكبا العديد من حوادث السرقة المختلفة وترويج المخدرات ضمن أحياء مدينة اللاذقية

تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على  شخصين من أرباب السوابق بجرائم السرقة وهما المدعوان (حيدر . ا) و(حمزة . ا) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب العديد من حوادث السرقة ضمن أحياء مدينة اللاذقية شملت سرقة أكبال كهربائية، ودراجات نارية وتعاطي وترويج مواد مخدرة ونشل حقائب نسائية ومصاغ ذهبي من أعناق السيدات أثناء سيرهن بالشارع وأجهزة خليوية من المارة بشوارع المدينة، وبيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهما بعد تصريف المسروقات بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

مازالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما والأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديمهما الى القضاء المختص.