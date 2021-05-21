القبض على شبكة من مروجي وتجار المخدرات في اللاذقية

أوقف فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية شبكة من الأشخاص المتورطين في تعاطي وترويج وتجارة المخدرات.



وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية لمكافحة ظاهرة المخدرات، وبعد ورود معلومات إليه عن وجود أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة في مدينة اللاذقية



ومن خلال المراقبة والتحري تمكن فرع مكافحة المخدرات من توقيف شبكة مؤلفة من تسعة أشخاص وهم المدعوين (جعفر . د) و(محمد . ش) و(علي . ص) و(غدير . ر) و(أحمد . ح) و(حاتم . ح) و(مصطفى . م) و(خالد . ع) و(عرفات . س)، ضبط بحوزتهم كمية /٨٠٠/ غ من مادة الحشيش المخدر وحبوب كبتاغون وحبوب دوائية مخدرة، وقنبلة يدوية، ومسدس حربي وموس كباس، تم مصادرتها جميعها مع أجهزتهم الخليوية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي المواد المخدرة وترويجها والإتجار بها ضمن مدينة اللاذقية بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.



ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.





المصدر : وزارة الداخلية