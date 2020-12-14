القبض على شبكة لسرقة السيارات في حمص

بتاريخ 2020/11/26 تعرضت السيارة الخاصة نوع كيا سيراتو فورتي لون أسود حمص للسرقة من قبل مجهولين أثناء ركنها فجراً بحي عكرمة بعد كسر زجاج إحدى نوافذها .





وبالمتابعة والرصد وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص وخلال ساعات من التوصل إلى هوية السارقين وجرى استدراجهم مع السيارة المسروقة آنفة الذكر إلى حي الزهراء وتم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على السارقين وبحوزتهم السيارة المسروقة وهم الأول (عبد الرحمن . ب) تولد ٢٠٠٣ حمص والثاني (ابراهيم . م) ٢٠٠٣ حمص الذي عثر بحوزته أثناء تفتيشه على قنبلة يدوية هجومية وبالمتابعة تم إلقاء القبض على (علاء . ع) تولد ٢٠٠٢ و(ملاذ . س) تولد ٢٠٠١ وبحوزتهما سكين (كباس) وبالتوسع بالتحقيق اعترف المقبوض عليهم بعدة حوادث سرقة لسيارات وموجوداتها ضمن أحياء حمص فجراً بقصد المنفعة المادية بعد كسر زجاج نوافذها وبدلالة المقبوض عليهم تم التعرف على أصحاب السيارات المسروقة الذين أكدوا الحوادث وادعوا على الفاعلين وجرى تسليم السيارة المسروقة المصادرة لصاحبها أصولاً .