القبض على شبكة لتزوير نقل ملكية عقارات لمواطنين خارج القطر

ألقت إدارة الأمن الجنائي في دمشق القبض على شبكة مؤلفة من 8 أشخاص، حيث تم إحباط عملية نقل ملكية عقارات بوثائق مزورة بملايين الليرات.



وبعد التحري وجمع الأدلة قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على 8 أشخاص، وإحباط عملية إتمام نقل ملكية عقارات عائدة لمواطنين من أهالي منطقتي (داريا والتجارة) في دمشق، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الليرات السورية”.



وتابع موقع الوزارة “كانوا يستخدمون وثائق ووكالات وبطاقات شخصية مزورة لأصحاب تلك العقارات مستغلين وجود بعضهم خارج القطر، وضبطت بحوزتهم عدد من الوكالات والوثائق والبطاقات وتبين أن جميعها مزورة”.



يذكر أنه مازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين في القضية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.