القبض على شبكة دعارة في دمشق

ألقت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص القبض على مديرة وأفراد شبكة دعارة تنشط في مساكن برزة بمدينة دمشق.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه وبناء على معلومات واردة إلى إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص، ومن خلال المراقبة والتحري تمكنت الإدارة من كشف جميع أفراد شبكة الدعارة وإلقاء القبض على سبعة أشخاص وهم مديرة الشبكة المدعوة (هبة. ح)، والمدعوين (علي . ح) و(سنان . ع) و(مهند . ف) و(علي . د )، وفتاتين هما المدعوتان (هبة . ع) و(نور . ز) ، صودر من المقبوض عليه الأخير مسدس حربي غير مرخص.



وبالتحقيق معهم اعترفت المذكورة (هبة . ح) بإقدامها على إدارة شبكة للاتجار بالأشخاص عن طريق استغلال دعارة الغير لقاء المنفعة المادية من خلال استدراج الفتيات اللواتي يعشن ظروف سيئة وإقناعهن بممارسة الدعارة السرية مع زبائن، وأنها سبق وأن سافرت خارج القطر للعمل بالدعارة هناك برفقة شقيقتها مقابل مبالغ مالية.



واعترف المقبوض عليهم بممارستهم الدعارة مع الفتاتين المقبوض عليهما ضمن شقة مستأجرة من قبلهم في محلة مساكن برزة، واعترف المقبوض عليه الأخير بإقدامه على إيصال الفتيات على متن سيارته العامة نوع ( سايبا) إلى أماكن تواجد الزبائن بقصد ممارسة الدعارة السرية.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.



المصدر : وزارة الداخلية