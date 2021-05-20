قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش
بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة

القبض على سوري بحوزته 230 كغ من المخدرات في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية عن القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 35 عاما وبحوزته 230 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام لمدينة “ريغنسبورغ”قوله إن “الرجل يواجه تهمة الاتجار غير المشروع”.

ولفت إلى أن “التحقيقات الأولى أشارت إلى أن الشحنة كانت معدة للتصدير إلى السعودية من ميناء هامبورغ في الشمال الألماني بينما لم تكشف التحقيقات الأولية عن مصدر الشحنة الكبيرة”.

الجدير بالذكر أن هذه الشحنة هي الأكبر بتاريخ ولاية “ريغنسبورغ”، التي يحظر فيها استخدام الكبتاغون.

 


الخبر