القبض على سوري بحوزته 230 كغ من المخدرات في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية عن القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 35 عاما وبحوزته 230 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة.



ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام لمدينة “ريغنسبورغ”قوله إن “الرجل يواجه تهمة الاتجار غير المشروع”.



ولفت إلى أن “التحقيقات الأولى أشارت إلى أن الشحنة كانت معدة للتصدير إلى السعودية من ميناء هامبورغ في الشمال الألماني بينما لم تكشف التحقيقات الأولية عن مصدر الشحنة الكبيرة”.



الجدير بالذكر أن هذه الشحنة هي الأكبر بتاريخ ولاية “ريغنسبورغ”، التي يحظر فيها استخدام الكبتاغون.



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