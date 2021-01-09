القبض على سبعة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرةفي حلب

تمكّن ومن خلال المتابعة والمراقبة من إلقاء القبض على سبعة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وصادر منهم أكثر من كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و/466/حبة كبتاغون مخدرة، وحبوب دوائية، وميزان إلكتروني وثلاث قنابل حربية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في مدينة حلب ، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود /14/ إذاعة بحث بحق أحدهم بجرائم مختلفة.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين معهم .