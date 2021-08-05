القبض على سارقي أكبال كهربائية بالجرم المشهود

ألقت دورية من شرطة ناحية ببيلا بريف دمشق القبض على شخصين وهما يسرقان ليلاً أكبال كهربائية وأسلاك تغذي منازل المواطنين بالجرم المشهود.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن دورية من شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق وأثناء قيامها بمهامها، اشتبهت ليلاً بشخصين يقومان بوضع أكياس بيضاء ضمن سيارة بيك آب شاحنة وذلك بين محلتي ( ببيلا ومخيم اليرموك )، وعند مشاهدة الدورية لهما قاما بتشغيل السيارة ومحاولة الابتعاد فتم توقيفهم وبتفتيش السيارة عُثر بداخل الأكياس البيضاء على أكبال نحاسية وقواطع كهربائية مسروقة من المحولات الكهربائية للشبكة العامة، وبالتحقيق معهما تبين أنهما يدعيان ( م . س ) و( ن . و )، واعترفا بإقدامهما على سرقة تلك القواطع من مراكز التحويل الكهربائية وسرقة الأكبال النحاسية التي تغذي منازل المواطنين بالكهرباء حيث بلغ وزن المسروقات حوالي (1 ) طن.وتم حجز السيارة المذكورة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.