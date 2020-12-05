القبض على سارق بالجرم المشهود في طرطوس

ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي بطرطوس القبض على المدعو (مهند،ح) أثناء قيامه بسرقة مبلغ مليون ليرة سورية بطريقة المغافلة من داخل مستودع معد لبيع البطاطا (الشيبس) وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة العديد من المحلات التجارية في مدينة طرطوس بحي الفقاسة والمشبكة والمشروع السادس .



واعترف أيضاً أن المبالغ المالية الموجودة بحوزته مئة وأربعون ألف ليرة سورية وأنه قام بإنفاق المبالغ المسروقة الأخرى على نفسه .



تم إيداع المبالغ المصادرة في فرع مصرف سورية المركزي بطرطوس وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.