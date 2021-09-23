القبض على سارق الجولات من منازل المواطنين في عربين أثناء نومهم

تمكنت شرطة ناحية عربين من كشف ملابسات حادثة سرقة الجولات من منازل المواطنين في عربين ليلاً أثناء نومهم.



حيث ألقت القبض على الفاعل المدعو (زاهر. أ)، الذي اعترف بإقدامه على الدخول إلى منازل المواطنين في مدينة عربين ليلاً مستغلاً نوم سكان المنازل، وقيامه بسرقة الجوالات ومبالغ مالية، ثم يقوم ببيع الجوالات ضمن سوق في شارع الثورة بمدينة دمشق إلى شخصين يدعيان (حسين. ح) و(وردين. م)، واللذان تم إلقاء القبض عليهما، وضبط بحوزتهما عدد من الجوالات المسروقة، وبالتحقيق معهما اعترفا بشراء الجوالات المسروقة من المقبوض عليه بمبالغ زهيدة لمعرفتهما أنها مسروقة مع العلم أنها ذات قيمة مرتفعة في الأسواق.



كما ضبط لدى المقبوض عليه (زاهر) عدد من الحبوب المخدرة واعترف بتعاطيها وشرائها من المدعو (عبد الرحمن. ي) الذي أُلقي القبض عليه، واعترف بترويجه المواد المخدرة في مدينة عربين، كما اعترف المدعو (زاهر) أنه اشترى دراجة نارية بمبلغ مليونين ليرة سورية من ثمن المسروقات.



تم حجز الدراجة النارية المذكورة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.