القبض على سارق اتفق مع شخص لخطف شقيقه بهدف الحصول على فدية مالية

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بإقدام ثلاثة أشخاص مجهولين على خطفه منتحلين صفة أمنية قاموا بوضعه بسيارة نوع ( بيك آب ) وتوجهوا به إلى جهة مجهولة ثم تركوه بعد أن قام شقيقه بدفع فدية مالية للخاطفين وقدرها (27.000.000) سبعة وعشرين مليون ليرة سورية .



وتمكن فرع الأمن الجنائي من كشف ملابسات حادثة الخطف حيث تبين أن شقيقه المذكور متورط بها وتم إلقاء القبض عليه وعلى شخص آخر، وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المالية المذكورة ، وذلك بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص متوارين قاموا بانتحال صفة أمنية.



مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين المشتركين بعملية الخطف، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .