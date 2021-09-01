اتفاق على وقف إطلاق النار وحل سلمي في درعا
العثمانية الجديدة وأخطارها على استقرار الوطن العربي وأوروبا
انهيار مفاوضات درعا: عودة إلى الحسم العسكري
ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا

القبض على سارق اتفق مع شخص لخطف شقيقه بهدف الحصول على فدية مالية

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بإقدام ثلاثة أشخاص مجهولين على خطفه منتحلين صفة أمنية قاموا بوضعه بسيارة نوع ( بيك آب ) وتوجهوا به إلى جهة مجهولة ثم تركوه بعد أن قام شقيقه بدفع فدية مالية للخاطفين وقدرها (27.000.000) سبعة وعشرين مليون ليرة سورية .


وتمكن فرع الأمن الجنائي من كشف ملابسات حادثة الخطف حيث تبين أن شقيقه المذكور متورط بها وتم إلقاء القبض عليه وعلى شخص آخر، وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المالية المذكورة ، وذلك بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص متوارين  قاموا بانتحال صفة أمنية.

مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين المشتركين بعملية الخطف، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .