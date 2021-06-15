القبض على سارق أخيه في اللاذقية

ألقى قسم شرطة الشاطئ باللاذقية القبض على شخص أقدم على سرقة منزل أخيه في حماة، وتوجه إلى اللاذقية حيث أهدر قسما كبيرا من المبلغ المسروق.وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه ونتيجة المتابعة والبحث وبناءً على المعلومات الواردة تمكن قسم شرطة الشاطئ باللاذقية من إلقاء القبض على المدعو (عبد الله - م) مواليد ٢٠٠٢، بمحلة الشاطئ قرب إحدى الشاليهات والمذاع البحث عنه بجرم سرقة.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة منزل شقيقه بحماه بواسطة مفتاح مطابق وسرقة مبلغ مالي قدره عشرة ملايين ليرة سورية وستة آلاف دولار أمريكي ومائتي ريال سعودي والهروب عقب ذلك من محافظة حماه إلى طرطوس ومنها إلى اللاذقية، وبدلالته تم التوجه للشاليه المستأجرة من قبله ومصادرة مبلغ وقدره مليونين ليرة سورية وستمائة وسبعة وثمانين ألف ليرة سورية وثلاثون ريال سعودي وجهاز خليوي مع بور شحن وحقيبة جلدية وقماشية وصرف باقي المبلغ على أصدقائه.



وتم تسليم المبلغ المصادر لصاحبه أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليه للجهة الطالبة عن طريق فرع الأمن الجنائي باللاذقية وتحويله للقضاء.





المصدر : وزارة الداخلية