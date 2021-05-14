القبض على رجل اتصل بخدمات الطواريء أكثر من 9 آلاف مرة لسبب غريب

يلجأ الكثيرون، للاتصال بأرقام الطواريء، في حالة وقوع إصابات وطلب الإسعاف، أو شخص مريض، أو الإبلاغ عن جريمة ما، لكن قرر رجل الاتصال بالطوارئ لسبب غريب للغاية، أدى لسجنه.



وبحسب الشرطة الإسبانية، فأنه تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما، ويعيش في «أوفييدو» بشكال غرب إسبانيا الأسبوع الماضي، بسبب اتصاله برقم الطوارئ نحو 9 آلاف مرة.



الواقعة الغريبة حدثت في عام 2019، حيث اتصل الرجل الأربعيني بخدمات الطوارئ ما يقرب من 9000 مرة، فقط من أجل إهانة المشتغلين أي العاملين في الخدمة، بحسب موقع «روسيا اليوم».



وأكد المشغلون والعاملون بخدمات الطوارئ، أن الرجل لم يكن يعاني من أي أزمة أو مشكلة على الإطلاق، بل كان يتصل فقط من أجل السب وشتم العاملون، وقرر الموظفون تقديم شكاوى رسمية ضد الرجل الغريب، بعد ضيقهم من استمرار مكالماته المستفزة دون أي مبرر، وتم اعتقاله الأسبوع الماضي.



وكشف تحقيق رجال الشرطة، عن أن الرجل الأربعيني كان يتصل باستمرار بخطوط الطوارئ، لأكثر من عامين لغرض وحيد فقط، وهو توبيخ العاملين بخدمات الطوارئ وإهانتهم، وفقا للشكاوى الرسمية التي تم تقديمها، وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق.



وبحسب ما ورد في التحقيقات، أنه تم إجراء 3789 مكالمة من هاتف الرجل إلى خط 091، و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 11، من بطاقة هاتفه خلال هذه الفترة.



وطبقاً لتقارير إسبانية، قال العاملون مرارًا وتكرارًا للمتصل بالتوقف عن شغل خطوط الطوارئ المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، إلا أنه لم يستجب لهم على الإطلاق.



وتجاهل الرجل الأربعيني مطالب العاملون بخدمات الطواريء ويواجه الآن اتهامات خطيرة بعصيان الأوامر وشغل خطوط الطواريء دون مبرر، وتلك جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى عام.