وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له
رغم إعلانها “فك الحصار”.. قسد تواصل منع دخول الطحين والمحروقات لأحياء الحسكة والقامشلي
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” بمنطقة أثرية شرق حماة
واشنطن ستستمر بالضغط الاقتصادي على سوريا
هكذا تحوّل الأردن إلى أحد أسباب أزمة المازوت في سوريا
غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″

القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وضبط مابحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وضبط مابحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتصريف مبالغ أجنبية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثين مليون ليرة سورية. 

وضبطت بحوزتهم وثائق وأجهزة يستخدمونها لهذه الغاية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .