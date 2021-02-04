القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وضبط مابحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتصريف مبالغ أجنبية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثين مليون ليرة سورية.



وضبطت بحوزتهم وثائق وأجهزة يستخدمونها لهذه الغاية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .