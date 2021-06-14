القبض على امرأة تروّج العملة المزيّفة في دمشق وريفها

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود امرأة تقيم في محلة (دف الشوك) وتقوم ببيع وترويج العملة المزيفة في محافظة دمشق وريفها.



ومن خلال المراقبة والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المرأة المذكورة وهي تقوم بترويج مبلغ مالي مزيف، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مبلغ وقدره / 1.600/ ألف وستمئة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار ، وبالتحقيق معها اعترفت بحيازتها للمبلغ المالي المزيف وأنها قامت بشرائه من شخص متوارٍ بهدف ترويجه وتقاسم الأرباح فيما بينهما.



وما زالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص.





المصدر: وزارة الداخلية