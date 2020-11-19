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القبض على المشعوذ الملقب (الرجل الأخضر) بريف دمشق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص ذو لحية وقيل انه مشعوذ موجود في مزارع كوم الحجر التابعة للسبينة بريف دمشق .

تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر شرطة السبينة التابعة لناحية ببيلا وتم إحضاره إلى ناحية ببيلا وبالتحقيق معه من قبل مركز شرطة ببيلا اعترف بإقدامه على الشعوذة بحجة أنه يستطيع أن يؤلف القلوب ويقارب الأزواج بين بعضهم البعض وكشف المستور وفك الربط والرصد والسحر باستخدام أنواع من البخور وحبر الزعفران وبعض الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف أيضاً بقيامه بممارسة الجنس مع بعض النسوة مستغلاً حاجتهم له بعد أن يقوم بطلب ملابس خاصة بهم وبأزواجهم فتقوم الضحايا بتلبية رغبته خوفاً من الفضيحة كما يقوم بقبض مبالغ مالية مقابل ما يفعله ،وبتحري مزرعته من قبل عناصر شرطة ببيلا عثر على الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة .