القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية بينهم موظف بنك

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول قيام شخص ببيع شقة سكنية في قرية الكفرون وطلب جزء من ثمنها بالدولار والذي تبين لاحقاً بأنه مزيف.



وبعد التحري وجمع المعلومات قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض على أربعة أشخاص وهم فتاة تدعى (ر. ع)، ومالك الشقة المدعو(هـ . ع)، وموظف بالمصرف يدعى (م . ح)،وشخص يدعى(ع . س)، وبالتحقيق معهم اعترفت الفتاة بقيامها بشراء شقة سكنية من مالكها المذكور ودفع ثمنها من خلال حصولها على قرض من المصرف التجاري وإيداعه في حساب مالكها، وبناءً على طلب مالك الشقة قامت برفقة المدعو (ع . س) بتحويل جزء من قيمة القرض إلى الدولار عن طريق المقبوض عليه (م . ح) الذي يعمل موظف في المصرف لقاء مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة دولار، كما اعترفت بأن مصدر الدولار المزيف شخص متواري يعمل في منطقة السيدة زينب قامت بالتعرف عليه منذ عدة سنوات ومعروف من قبلها، وبالتحقيق مع موظف المصرف اعترف بتبديله جزءاً من القرض إلى الدولار.



تم مصادرة المبلغ المزور وقيمته /10800/ عشرة آلاف وثمانمائة دولار امريكي، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.