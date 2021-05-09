القبض على أشخاص قتلوا مواطناً بقصد السرقة في “التل”

قبض عناصر شرطة منطقة “التل” في ريف دمشق، على ثلاثة أشخاص اقتحموا منزل أحد المواطنين وضربوه وسلبوه وتسببوا بوفاته.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه ومن خلال المتابعة والتحري عن الفاعلين أُلقي القبض على شخص يدعى “أحمد.خ” في محلة صيدنايا، الذي اعترف بتزويده شقيقه المدعو “هادي” وشخص آخر يدعى “محمد.ح”، بمعلومات عن منزل المغدور “جورج”.



وبينت الوزارة أن الفاعلين اعترفوا باقتحامهم المنزل وضربهم للمغدور وزوجته، وسرقة مبلغ مالي وتقاسمه فيما بينهم، مشيرةً إلى أنه أُلقي القبض على المدعو “محمد.ح” أثناء اختبائه في إحدى الأراضي الزراعية، والذي اعترف باشتراكه مع المقبوض عليهما بسلب المغدور.



وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وأنه سيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.