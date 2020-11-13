القبض على أربعة أشخاص ومصادرة أكثر من ( 8 ) كغ من مادة الحشيش

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق بإلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بترويج كمية (6 ) ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر ، تمت مصادرتها وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها،وبتدقيق وضعهما تبين أنه يوجد إذاعتي بحث بحق أحدهما الأولى بجرم استخدام جوال مسروق والثانية بجرم سلب .



وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص في مدينة دمشق لديه كمية مخبأة في منزله في محلة (الصالحية)، وبعد تحري منزله عُثر فيه على كمية / 2.300/ اثنان كيلو وثلاثمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية /50/ خمسين غرام من مادة السليفيا المخدرة، وكمية /500/ خمسمائة حبة كبتاغون مخدرة ، و/ 5/ خمسة غرامات كوكائين مخدر، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وبيعها لشخص آخر ، وبدلالته تم إلقاء القبض على هذا الشخص في محلة (العفيف )، وبتحري منزله عُثر فيه على كمية /300/ ثلاثمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وشرائها وتعاطيها وترويجها .



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .