القبض على أخطر مروجي المخدرات في دمشق

تمكن قسم شرطة العباسين وبكمين محكم من إلقاء القبض على (محمد . ق) والمطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة في محلة الديوانية التابعة للعباسين بدمشق كما تم إلقاء القبض على شخص قام بشراء مادة الهيروئين المخدر من المذكور .



وتبين من خلال تدقيق قيود المدعو (محمد. ق) أنه مطلوب بثمانية إذاعات بحث بجرم ترويج وتعاطي المخدرات كما يوجد بحقه أكثر من خمسين سابقة جميعها ترويج وتعاطي المخدرات .



وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج وتعاطي المواد المخدرة في محلة العباسين بدمشق .



التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً .