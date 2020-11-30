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القبض على أخطر مروجي المخدرات في دمشق

القبض على أخطر مروجي المخدرات في دمشق

تمكن قسم شرطة العباسين وبكمين محكم من إلقاء القبض على (محمد . ق)  والمطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة في محلة الديوانية التابعة للعباسين بدمشق كما تم إلقاء القبض على شخص قام بشراء مادة الهيروئين المخدر من المذكور .

وتبين من خلال تدقيق قيود المدعو (محمد. ق) أنه مطلوب بثمانية إذاعات بحث بجرم ترويج وتعاطي المخدرات كما يوجد بحقه أكثر من خمسين سابقة جميعها ترويج وتعاطي المخدرات .

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج وتعاطي المواد المخدرة في محلة العباسين بدمشق .

التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً .