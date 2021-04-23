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الفريق الحكومي يقرر عودة دوام العاملين في الجهات العامة

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا عدم تمديد قرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة حيث يعود دوام العاملين إلى وضعه الطبيعي في الدوائر الرسمية اعتباراً من يوم الأحد القادم مع الاستمرار بالتشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية لجهة ارتداء الكمامات والتعقيم.

وأكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستعداد الدائم للتعاطي مع التطورات الحاصلة لجهة انتشار الوباء في المحافظات والتقييم المستمر للواقع وتتبع جهوزية المشافي والمراكز الصحية وتوافر أسرة العناية والمنافس.

وقدم وزير الصحة عرضاً حول واقع انتشار الوباء لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بتلقي اللقاح للتسجيل فيها ليصار إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تسهيل عملية إعطاء اللقاح علماً أن الوزارة تسلمت اليوم الدفعة الأولى من اللقاحات المقدمة من المنصة العالمية “كوفاكس” وتتكون من 203 آلاف جرعة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصحة وضع خطة متكاملة لتوزيع اللقاحات بشكل منظم وبأسس واضحة وشفافة ووفق الأولويات التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا للاستفادة المثلى من الكمية المتاحة لتفادي حصول أي خلل مع استمرار العمل لتأمين دفعات إضافية من اللقاح لتغطية حاجة البلد منها عن طريق منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة.