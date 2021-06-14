الفروج يسجل ارتفاعاً طفيفاً في نشرة ريف دمشق

سجل سعر كيلو الفروج ارتفاعاً طفيفاً في نشرة أسعار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ليصبح الكيلو حي 4100 ليرة فيما حافظ البيض على سعره ليسجل صحن البيض سعر بين 6900-7500 ليرة بحسب الوزن.



وفي تفاصيل النشرة فقد سجل سعر الفروج المشوي 15 ألف، والبروستد 16ألف، والمسحب 16200 ليرة، أما كيلو الشاورما فقد سجل 20 ألف ليرة، والسندويش من الشاورما بين 1500 و2300 ليرة سورية.



لكن غالباً لا تلتزم المحلات بالتسعيرة الرسمية وتتجاوزها بحدود ألف ليرة، وفي المقابل تدعو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطنين للمساهمة في ضبط الأسواق والتوجه الى مديرياتها أو عبر الاتصال على أرقامها.