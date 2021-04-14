الـ40 ليتر ستعود للسيارات تدريجياً.. محروقات: زيادة مخصصات المحروقات للمحافظات 75%

كشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى بأن أزمة المحروقات بدأت بالانفراج التدريجي مع وصول توريدات جديدة من نواقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس والبدء بزيادة الكميات المخصصة للمحافظات من المشتقات النفطية (بنزين ومازوت).



وأوضح عيسى أن الزيادة في الكميات المخصصة للمحافظات وصلت لحوالي 75 بالمئة عما كانت عليه عند بدء تخفيض المخصصات نتيجة نقص التوريدات الذي حصل مع إغلاق قناة السويس.



وأضاف أن ما يتم توزيعه حالياً من مادة البنزين يبلغ حوالي 3.5 مليون ليتر بنزين يومياً، فيما يتم توزيع حوالي 3.8 مليون ليتر مازوت يومياً، وهذه الزيادة ستساهم بتخفيف الاختناقات وتأمين المادة للمواطنين، وقد بدء توزيع الزيادة في المخصصات من خلال رفع عدد الرسائل التي تصل للمواطنين للاستلام من محطات الوقود يومياً.



ولفت عيسى إلى أنه ستتم العودة لزيادة المخصصات اليومية للسيارات بشكل تدريجي ولكن هذا الإجراء يحتاج لبعض الوقت وذلك بالتزامن مع بدء التوزيع بنظام الرسائل، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من التوزيع لجميع المسجلين عبر البطاقة لمعرفة البيانات الكاملة وتحديد محطات الوقود التي يستلم منه المواطن، بحيث تصبح قاعدة البيانات كاملة وواضحة وهو ما سيسهل توزيع المخصصات وزيادتها بشكل تدريجي حتى العودة إلى كمية 40 ليتر للسيارة.



وأشار عيسى إلى بدء حصد نتائج التوزيع بنظام الرسائل حيث أدى إلى إلغاء الطوابير أمام محطات الوقود، وإلغاء المحسوبيات التي كانت تحدث ضمن المحطات، وتقليص حجم السوق السوداء، مع حصول كل سيارة على مخصصاتها بشكل عادل ومتساوي مع الجميع.





علي سليمان