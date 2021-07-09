اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته
مخترع سوري يعلن عن منظومة التدفئة الهيدروجينية الخضراء
دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق

الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوماً من الإضراب عن الطعام

انتصر الأسير الغضنفر أبو عطوان على الاحتلال الإسرائيلي، وانتزع، أمس  الخميس، قراراً يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنّ عائلة الأسير الغضنفر أبو عطوان أعلنت انتصاره في معركة الإضراب عن الطعام.

بدوره، أكد المحامي جواد بولس يؤكد أنه تم إبطال أمر الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر أبو عطوان، وأن الأسير أصبح حراً.

وكتبت شقيقة الأسير الغضنفر، في صفحتها عبر فيسبوك، منشوراً قالت فيه "مبروكة إلنا وإلكم، شكراً لكل حدا صغير وكبير، الغضنفر حر".


وأكد منقذ أبو عطوان، خال الأسير الغضنفر، إن "الأسير المنتصر الغضنفر أبو عطوان سيكون حراً بعد ساعات"، ولفت إلى أنه "سيكون هناك استقبال المنتصرين له رُغما عن أنف الاحتلال".

يُذكَر أن الأسير أبو عطوان مضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة بعد إعلانه الإضراب عن الماء. وحذّر بعض المؤسسات الحقوقية والدولية، في اليومين الأخيرين، من احتمال استشهاده.