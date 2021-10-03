الغش عبر دارة إلكترونية بإحدى محطات دمشق تضبطها رقابة دمشق

ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط محطات الوقود المخالفة قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وبالتعاون بين الجهات المختصة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بمخالفة بالغش لمحطة محروقات في مدينة دمشق في الكيل.



وأكد المهندس محمد فوزي سعد، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أنه تم اكتشاف وجود دارة إلكترونية مخفيه في سقف كشك بعيد عن المحطة بمقدار ٢٠مترا يتم التحكم بها عن بعد عبر جهاز لاسلكي، حيث يوجد ريليه تقوم بتلقي الأوامر من جهاز التحكم وإعطاء أوامر بتغيير معايرة المضخات والبالغ عددها ٦ مضخات، وقبل فصل الريليه كانت جميع المضخات ضمن الحدود المسموح بها بالمعايرة وأثناء فصل الريليه عن الجهاز تبين أنه يوجد في كل مضخة نقص بالكيل مايقرب من ليترين .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١ وإحالة المخالفين إلى القضاء موجودا.



الوطن أون لاين