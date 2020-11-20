الغارديان: مخاوف من فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة لترامب

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالاً كتبه من واشنطن جوليان بورغر بعنوان “مخاوف من فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة لترامب”.



ويقول الكاتب إن المخاوف من أن الرئيس الأمريكي قد يحاول إحداث فوضى على الصعيد العالمي في الأسابيع الأخيرة التي سيقضيها في منصبه، أصبحت شبه مؤكدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه سأل عن خيارات بشأن قصف إيران.



وبحسب المقال، فقد ذكر تقرير في صحيفة “نيويورك تايمز”، أن كبار المسؤولين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية، محذرين من خطر نشوب صراع كبير، لكنها أضافت أن الرئيس ربما لم يتخل تماماً عن فكرة شن هجمات على إيران أو حلفائها ووكلائها في المنطقة.



ويشير المقال إلى أنه وفي نفس اليوم، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في أفغانستان والعراق، متجاهلاً المخاوف من أن الانسحاب المفاجئ في أفغانستان قد يعرقل محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان من خلال إقناع المتمردين بأنهم يمكن أن ينتصروا بدون اتفاق.



ويوضح المقال أن ميلر حذر موظفي البنتاغون الثلاثاء، في رسالة، من محاولة مقاومة الأوامر الجديدة، قائلاً “قم بعملك” و”ركز على مهمتك”.



وتأتي الاضطرابات في السياسة الخارجية والدفاعية، بحسب المقال، في وقت يرفض فيه ترامب قبول الهزيمة في الانتخابات، ويمنع فريق جو بايدن القادم من تلقي المعلومات استخبارية أو السياسية.



ويبين التقرير أن مسؤولين أمريكيين سابقين أشاروا إلى أن ترامب يدرك أنه سيضطر في النهاية إلى ترك منصبه، ولذلك فإنه يبحث في خيارات اللحظة الأخيرة للوفاء بوعود الحملة الانتخابية التي يمكن أن يشير إليها إذا ما فكر في الترشح للانتخابات القادمة، إضافة إلى أن هناك أيضاً مجموعات في إدارة ترامب تنظر إلى الأسابيع التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن على أنها فرصة أخيرة لتحقيق أهدافها.



ويمضي المقال في القول إن إحدى هذه المجموعات تركز على تغيير الحكومة الإيرانية، وقد توصلت إلى قضية مشتركة مع ترامب في محاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع عام 2015.



وبحسب ما ورد تخطط وزارة الخارجية برئاسة مايك بومبيو، لإضافة عقوبات مع كل أسبوع متبقي من الرئاسة في محاولة لجعل انهيار الاتفاق لا رجعة فيه.



وكانت الولايات المتحدة قد نكست الاتفاق النووي مع إيران بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في محاولة أمريكية لإجبار إيران على القبول بسياساتها عن طريق الضغط الاقتصادي إلّا أن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح.