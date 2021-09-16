العملات المشفرة تساهم في صنع 5 مليارديرات

كان مجال العملات المشفرة بالبداية محاطاً بالعديد من المخاوف والمخاطر، ما جعل قلّة قليلة فقط تغامر وتدخل في هذا المجال وتجرّب حظّها لتكتشف فيما بعد بأنّه ساهم في جعل الأغلبية من أصحاب الثروات والأموال الطائلة.



ومن أبرزهم:

1- التوأم كاميرون وتايلور وينكليفوس اللذين قاما باستثمار مبلغ مالي قدره 65 مليون دولار في العملات المشفرة، حصلا عليه بعد فوزهما بدعوى كانت ضدّ فيسبوك عام 2012، ليتضاعف المبلغ أضعاف مضاعفة ويصبح 6 مليارات دولار لكليهما.



2- براين أرمسترونغ وهو الذي أسّس بورصة العملات المشفرة Coinbase، حيث بلغت ثروته 10 مليارات دولار.



3- فرد إهرسام الذي كان له دور فعّال في تأسيس Coinbase ،ليقوم فيما بعد بإدارة شركة استثمارات في العملات المشفرة، لتصبح ثروته 3.1 مليار دولار.



4- سام بانكمان فرايد مؤسس منصة FTX لتداول العملات المشفرة، والتي بلغت ثروته الحالية بين 16.2 و18 مليار دولار.



5- وأخيراً تشانغبينغ زاو مؤسس منصة Binance لتبادل العملات المشفرة والذي تقدّر ثروته ب1.9 مليار دولار.