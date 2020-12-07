العمل على إنشاء ميناء جاف للاستيراد والتصدير بعدرا الصناعية

أكد معاون مدير “المدينة الصناعية في عدرا” مدين نصرة، التعاون مع “المالية” و”الجمارك” لإنشاء ميناء جاف بالمدينة يتم خلاله تخليص البضائع وشحنها استيراداً وتصديراً، أو شحنها إلى السوق المحلية، ما يوفر الوقت والنفقات على الصناعيين.

وأعلن نصرة لإذاعة “ميلودي”، عن وجود اتفاق مع “وزارة الكهرباء” لتخفيف ساعات التقنين، لافتاً إلى أنه يتم تزويد الصناعيين بالمازوت وفق الكميات التي يحتاجونها وبالسعر الصناعي عبر إحدى الشركات الخاصة.



وأضاف أن التزود بالكهرباء يتم من خلال برنامجين، يتضمن الأول تأمين كهرباء متواصلة وتقنين يومي الخميس والجمعة، أو وصل الكهرباء يومياً من الصباح الباكر حتى الخامسة مساءً ليبدأ التقنين بعدها حتى صباح اليوم التالي، ما ساعد على استمرار الإنتاج.



وبلغ حجم الاستثمارات ضمن “المدينة الصناعية في عدرا” 572.6 مليار ليرة سورية، منذ تأسيسها في 2004 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019، وأمّنت نحو 68 ألف فرصة عمل، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.



وتجاوز حجم الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية في “مدينة عدرا الصناعية” بريف دمشق 30 مليار ليرة، منها 4 مليارات ليرة إيرادات استثمارية خلال 2019 وحده.



وبلغ عدد المقاسم المخصصة 4,720 مقسماً، منها 153 خصصت في 2019، كما وصل عدد المقاسم قيد البناء إلى 2,193 مقسماً، منها 213 مقسماً في 2019، أما عدد المقاسم قيد الإنتاج فبلغ 988 مقسماً منها 43 مقسماً العام الماضي.



وتقدر مساحة المدينة الصناعية الإجمالية بنحو 7,000 هكتار، أما مساحة المقاسم الصناعية الإجمالية فتبلغ 1,610 هكتار، كما وصلت مساحة المقاسم الصناعية المخصصة التراكمية 1,185 هكتاراً، وبالتالي بلغت نسبة مساحة المقاسم المخصصة 74%.



وتمتلك سورية أربع مدن صناعية، أحدثت ثلاث منها خلال 2004 في الشيخ نجار بحلب وفي حسياء بحمص، وفي عدرا بريف دمشق، في حين أحدثت المدينة الصناعية الرابعة في محافظة دير الزور خلال 2007.