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العقاري سيقدم خدمة فواتير الكهرباء والماء والهاتف في غضون شهر

أعلن المصرف العقاري أنّه يقوم حالياً باستكمال إجراءات الرّبط الشّبكي مع الشّركة السّوريّة للمدفوعات الإلكترونيّة لتقديم خدمات الدّفع الإلكتروني، للمتعاملين مع المصرف، مبيّناً أنّه تمكّن من إنجاز المرحلة البرمجيّة المتعلّقة بخدمات المصرف.

وأكّد المصرف أن عمليّات الرّبط الشّبكي مع السّوريّة للمدفوعات الالكترونيّة تسير بشكل جيّد، مشيراً إلى أن جميع خدمات العقاري المتعلّقة بالدّفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والمياه والهاتف، ستكون بالخدمة في غضون شهر عبر الحسابات المصرفيّة، والموقع الالكتروني والتّطبيق على الهاتف الجوّال.