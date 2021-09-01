العرق والنبيذ السوريان إلى أمريكا: 10 أطنان وصلت إلى الولايات المتحدة رغم الحصار

كشفت مدير عام شركة حمص لتصنيع العنب، منال أسد إن الشركة تمكنت من تصدير أكثر من ١٠ أطنان من منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٥٩ مليون ليرة، في وقت بلغت كمية الإنتاج منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تموز من مختلف منتجات الشركة ٥٢٢ طناً، وبلغت المبيعات عن الفترة ذاتها ٥٣٦ طناً بقيمة 2.488 مليار ليرة، وقيمة الأرباح ٥٦٢ مليون ليرة، وفقاً لصحيفة “البعث”.



من جهة أخرى، أعلنت أسد عن استعداد وجهوزية الشركة لاستقبال كميات العنب العصيري من الفلاحين بعد أن أُنهيت كافة أعمال الصيانة للتجهيزات اللازمة لبدء عملية الاستلام، كما تقرر افتتاح الموسم بتاريخ ٢٩ آب، حيث تم تحديد يومي ٢٩ و٣٠ آب لاستقبال العنب الأسود المخصص لصناعة النبيذ، وبدءاً من ٣١ آب سيتم استقبال العنب الأبيض المخصص لصناعة العرق،



وبيّنت أسد أن الشركة، رغم قلة إمكانياتها، تواصل سعيها لتحسين وتطوير عملية الإنتاج، ووضع أفضل الحلول المتاحة لزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية وحتى الخارجية، على الرغم من كل الصعوبات التي تكتنف عمل الشركة كقلة اليد العاملة الخبيرة، والتقلبات السعرية الهائلة في الأسواق التي تعرقل الحصول على مستلزمات الإنتاج، ومازالت الشركة تعاني مشكلة خروج كافة آلياتها عن نطاق الخدمة بسبب قدمها وبشكل يؤدي لزيادة تكاليف النقل والتوزيع بصورة كبيرة، مع الغلاء الشديد الذي يشهده قطاع النقل.