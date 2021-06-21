العراق يُصدر وثائق رسمية لأطفال مخيم «الهول» العراقيين

بدأت السلطات العراقية إصدار وثائق ثبوتية للأطفال العراقيين العائدين من مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا، الذي يضم عائلات مسلحي تنظيم «داعش».



وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية كريم النوري إنه تم إصدار 97 هوية للأطفال ممن عادوا إلى العراق وهم من والدين عراقيين، مضيفاً أنه «يجرى العمل على إصدار هويات أخرى للمتبقين».



ويضم مخيم «الهول» آلاف الأسر النازحة وأغلبها من عائلات عناصر «داعش».



وكانت أول دفعة من العائلات العراقية وصلت في 26 أيار الماضي إلى العراق، قادمة من مخيم «الهول»، واستقرت في مخيم «الجدعة» جنوب محافظة نينوى.

وتسعى بغداد إلى إعادة دمج نحو 20 ألف طفل من العائلات العراقية الموجودة في المخيم.