العراق يوقّع اتفاقية صناعية مع الأردن لتفعيل «القمة الثلاثية»

وقّع العراق والأردن اتفاقية لإنشاء غرفة صناعية مشتركة، اليوم، في إطار مساعي البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.



جاء ذلك على هامش مباحثات أجراها وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، التي وصلت إلى بغداد في وقت سابق بزيارة رسمية لم تُحدّد مدتها.



وقالت وزارة الصناعة العراقية، في بيان، إن «اتحاد الصناعات العراقي وغرفة الصناعة الأردنية، وقّعا اتفاقية لإنشاء غرفة صناعية مشتركة، لتطوير الأنشطة الصناعية والاستثمارية، ونقل التقنية وتطوير الخدمات، والسعي لتأسيس شراكة اقتصادية بين البلدين».



وتهدف الاتفاقية، وفق البيان، إلى «تطوير التعاون في المجال الصناعي والتجاري وإنشاء الشراكات»، إذ تنص الاتفاقية على «تشجيع الصناعيين في البلدين على إنشاء مشاريع مُشتركة، وتبادُل المعلومات في المجال الصناعي والتجاري».



ومن جهتها، قالت علي، إن الأردن «جاد في أن تكون هُناك خطوات عملية وتنفيذية لكُل ما تمَ الاتفاق عليه، وبما يعود بالنفع للقطاع الخاص الأردني والعراقي»، داعية إلى ت«كثيف اللقاءات بين القطاع الخاص الأردني والعراقي، والتواصل بشكل أكبر لإقامة معرض للمُنتجات الأردنية العراقية».



وتأتي المباحثات العراقية الأردنية في إطار تفعيل مخرجات قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية، عقدت في بغداد يوم 27 حزيران الماضي.