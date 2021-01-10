العراق يلغي خطة لنقل عائلات مسلحي “داعش” من سورية

قال وكيل وزارة الهجرة العراقية، كريم النوري، إن بلاده ألغت خطة لنقل عوائل تنظيم “داعش”، من مخيم “الهول” في شمال شرق سورية إلى مخيم للنازحين في نينوى، شمالي العراق.



وأضاف النوري أن الإلغاء جاء بسبب “اعتراضات واسعة من جهات مختلفة (لم يسمها)”، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.



وأوضح أن “وزارة الهجرة خططت لأن يكون مخيم الكسك في محافظة نينوى مقراً للنازحين العراقيين بعد نقلهم من مخيم الهول”، ولكن “بعد إلغاء الأمر، تم تسليم المخيم لوزارة الدفاع لإقامة ثكنة عسكرية عليه”.



ويضم مخيم “الهول” نحو 31 ألف لاجئ عراقي، إضافة إلى أكثر من 9500 لاجئ من جنسيات عربية وأوروبية، ممن ترفض دولهم استعادتهم، بينما يبلغ عدد النازحين السوريين أكثر من 22 ألف سوري، وفق آخر إحصائية للقائمين على إدارة المخيم.