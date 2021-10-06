العراق يدخل شريكاً لـ«توتال» في عقد للغاز بالبصرة

أعلنت الحكومة العراقية، أمس أنها ستكون شريكاً ممولاً لعقد شركة «توتال إينرجي» الفرنسية لإنتاج الغاز والكهرباء في محافظة البصرة (جنوب)، عبر شركة النفط الوطنية.



وبحسب ما جاء في بيان، لوزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار «قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع شركة توتال العالمية في مشروعها العملاق بالبصرة».

وأفاد الوزير العراقي بأن «الخطوة تهدف إلى توسيع النشاط التجاري والمالي لشركة (النفط الوطنية الحكومية)، بهدف تحقيق مردود اقتصادي وبناء شراكات رصينة مع الشركات العالمية المعروفة».



ووقّعت وزارة النفط العراقية، في 5 أيلول الماضي، عقداً مع شركة «توتال إينرجي» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية.



ويتضمن العقد أربعة مشاريع، الأول تطوير مجمع لتكرير غاز حقول أرطاوي، وغرب القرنة /2، ومجنون، والطوبة، واللحيس.



والمشروع الثاني إنشاء مجمع الغاز المركزي في حقل أرطاوي، والثالث إقامة منشآت لإنتاج 1000 ميغاوات، من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، والرابع تطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.



وتشير تقديرات رسمية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعبة قياسية، منها كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.