تكتيك جديد للجيش في البادية
وزير تربية قسد يعتقل المدرّسين لتعليمهم المنهاج السوري.. تزامناً مع تخرج ابنه من جامعة تشرين!
سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر تجنيداً للأطفال
جولة جديدة من المحادثات حول سوريا
استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي جراء إطلاق النار عليه في القنيطرة
موسكو تعيد تفعيل الحوار: تفاهمات أوّليّة بين دمشق و«قسد»
وحدات الجيش تنتشر داخل بلدة طفس بريف درعا تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة
قصة التحالف السوري العلماني
تدريبات عسكرية روسية-تركية مشتركة في إدلب للمرة الثانية خلال أشهر.
سفير روسيا في دمشق: واشنطن لن تغير استراتيجيتها تجاه سوريا
فصيل “الطليعة المجاهدة” يستهدف القوات التركية في إدلب ويتوعد
قسد تتخبط في الهول .. تفكيك شبكة لتهريب عناصر “داعش”
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم
ميليشيا “الجيش الحر” تعتقل مدنيين في تل أبيض بينهم وجهاء البلدة
مظاهرات للإفراج عنهم.. “قسد” تعتقل مدرسي المنهاج الحكومي في الحسكة

العراق يتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا

تلقت الحكومة العراقية دعوة رسمية من جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة في الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية المزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بغداد أن “نزار الخيرالله وكيل وزارة الخارجية التقى السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف وجرى تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين” مشيرة إلى أن ماكسيموف سلم دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في محادثات أستانا التي ستعقد خلال الفترة ما بين الـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري لبحث تطورات الأوضاع في سورية.

ووفق البيان فقد أكد الجانبان خلال اللقاء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة في سورية دون تدخلات خارجية.