العراق: هجوم يتسبّب بقطع خطّ لنقل الكهرباء من إيران

كشف مصدر أمني عراقي أن هجوماً بعبوات ناسفة استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، ما تسبّب بانقطاع الطاقة عن ثلث مساحة محافظة ديالى، شرقي البلاد.



على إثره، قال الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي، إن «مسلحين، يرجّح أنهم ينتمون لداعش، فجّروا برجَين لخط نقل الطاقة الكهربائية، هما ميرساد وديالى، قرب الحدود الإيرانية».





وينقل الخط 400 ميغاوات، وهو واحد من 4 خطوط يستورد عبرها العراق الكهرباء من إيران، بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاوات.



يأتي هذا فيما تتعرّض أبراج نقل الطاقة لهجمات متكرّرة، منذ سنوات طويلة، وخاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، فيما تتّهم السلطات غالباً مسلّحي «داعش» بالوقوف وراءها.



وينتج العراق بين 19 - 21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقاً لمسؤولين في قطاع الكهرباء.