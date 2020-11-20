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العراق: مقتل 16 إرهابيا بعملية كبرى ضد مفرزة لبقايا داعش في كركوك

أعلن يحيى رسول، الناطق باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، عن عملية كبرى في محافظة كركوك ليلة الخميس واكتملت صباح اليوم الجمعة ضد بقايا مفرزة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش".

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان: "بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون – وادي الخناجر ابتدأت ليلة الخميس واكتملت صباح يوم الجُمعة استهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف البيان: "تم قتل 16 عُنصر إرهابي جرى الاشتباك معهم داخل مضافاتهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات القوة الجوية التابعة للتحالُف الدولي أثناء مُحاولتهم الهرب من المواجهة".

وأردف البيان: "ثم شرعت القوة بتفتيش المضافات بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية".