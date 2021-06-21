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العراق: سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على قاعدة "عين الأسد"

أكد مصدر أمني عراقي  سقوط صاروخ كاتيوشا واحد حتى الآن على الجهة الغربية للقاعدة العسكرية الجوية الأميركية، "عين الأسد".

وقال المصدر إنه تم تحديد مكان إطلاق الصاروخ، مشيراً إلى أن هناك أضراراً مادية بالسياج الخارجي للقاعدة. 

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الأمنية تُجري تحقيقاً في حادث سقوط صاروخ، من نوع كاتيوشا، لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي في اتجاه قاعدة عين الأسد الجوية، ولم يتم تسجيل أي خسائر تذكر".

في السياق، كشف مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي استهدف الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد في السادس من حزيران/يونيو الماضي، طال رادار منظومة "الباتريوت" في القاعدة ودمره. 

والشهر الماضي، أيار/مايو، تم استهداف قاعدة "عين الأسد" بـ"3 صواريخ"، وفق ما أفاد به مراسلنا.

وتحدثت قوات التحالف، بقيادة واشنطن، في حينها، عن "هجوم صاروخيّ على قاعدة عين الأسد الجوية"، مشيرة إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات في عناصر القاعدة".

وفي الشهر نفسه، أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر.