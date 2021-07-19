العراق: الحشد الشعبي يتصدى لهجوم "داعش" في جرف النصر

تصدّت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في "الحشد الشعبي"، أمس الأحد، لهجومٍ شنّه مسلّحو "داعش" في منطقة الرويعية في ناحية جرف النصر (جرف الصخر) شمالي بابل.



وأدّت عملية التصدي إلى اندلاع اشتباكات بين قوة من اللواء 45 في قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي وعناصر فلول "داعش".



وأعلن الحشد الشعبي في العراق، الأسبوع الماضي، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" في جرف النصر.



بالتزامن مع ذلك، أعلن "الحشد" تدمير مضافة لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين خلال عملية أمنية استباقية، وتمّ العثور على مواد لوجستية وأسلحة خفيفة كانت موجودة داخلها.



وكان الحشد أحبط هجوماً إرهابياً لاستهداف نقل الطاقة الكهربائية في ديالى، وآخرَ في جنوبي محافظة نينوى، حيث كثّفت قوات الحشد إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية.