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العراق.. الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "ساعي بريد" تنظيم "داعش" في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال "ساعي بريد" تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك.

وأوضحت الاستخبارات في بيان لها، أن اعتقال المتهم جاء بعد "عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي تبين أنه يعمل ساعيا لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي تحركت نحو الهدف وألفت القبض عليه في المنطقة المذكورة".

وأكدت  أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

 



المصدر: "السومرية"