العدوان السعودي يرتكب 111 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 111 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقلت وكالة سبأ نت اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: “إن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي وتم تنفيذ 11 خرقا بقصف مدفعي و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.