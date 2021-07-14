العدو “الإسرائيلي” يهدم 11 مسكناً في تجمع “القبون” شرق رام الله

هدمت قوات العدو “الإسرائيلي”، صباح الأربعاء، 11 مسكناً من البيوت والخيام والبركسات السكنية في تجمع “القبون” البدوي قرب قرية المغير بشمال شرق رام الله.



وذكر الناشط الصحفي، فارس كعابنة، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية أن “قوات كبيرة من الجيش “الإسرائيلي” ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة”.



وأضاف الناشط هدم “العدو 11 مسكناً، واستولى على ممتلكات ومقتنيات المواطنين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على جرارات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية”.



وتستهدف قوات العدو “الإسرائيلي” منذ عقود التجمعات البدوية بشمال وشرق رام الله، عبر عمليات ترحيل وتهجير مستمرة تواجهها العائلات.



ووفقاً للناشط” فإن “القوات “الإسرائيلية” تسعى من خلال إنهاء التواجد البدوي إتاحة المجال لإكمال الشريط الاستيطاني على طول الحزام الشرقي للضفة وفصل الأغوار عن الضفة الغربية”.



يذكر أن قوات العدو “الإسرائيلي” تستهدف منذ عقود التجمعات البدوية بشمال وشرق رام الله، عبر عمليات ترحيل وتهجير مستمرة تواجهها العائلات.