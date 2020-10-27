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العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور

أفادت مواقع إخبارية معارضة عن عثور أهالي بلدة “الشعيطات” في الريف الشرقي لدير الزور الأحد، على مقبرة جماعية بالقرب من حقل العمر النفطي، وذلك ضمن نفق أعد ليضم عدة جثث.

وبحسب ما أفاد به الأهالي في منطقة الشعيطات لمصادر المواقع، أنهم عثروا على رفات 26 شخصا مدنيا أعدمتهم التنظيمات الارهابية في عام 2014 رميا بالرصاص. وأضافت المصادر ”أنه تم تصوير كل الجثث من اجل التعرف عليها من قبل الأهالي،ليتم دفنها بعد ذلك في قبور فردية تم إعدادها في المنطقة”.

 


تلفزيون الخبر