العثور على مدفن روماني بحي مارتقلا في اللاذقية

عثر في مدينة اللاذقية على معالم مدفن أثري يعود للفترة الرومانية وذلك أثناء القيام بحفريات لإشادة بناء سكني في حي المارتقلا بالمدينة.



وذكر رئيس دائرة الآثار والمتاحف باللاذقية المهندس ابراهيم خيربك أنه أثناء القيام بأعمال حفر أساسات لأحد الأبنية في حي مارتقلا ظهرت بعض معالم مدفن أثري وعلى إثره تمت المباشرة بأعمال التنقيب الأثري من قبل فريق مختص من قسم التنقيب في الدائرة.



وأوضح خيربك، أثناء التنقيب ظهرت مدافن تعود للعصر الروماني بعضها مهدمة بدون سقف والآخر يحوي عدة معازب شبه خالية من أي قطع أثرية ولا تحوي أي زخارف أو رسوم أو نقوش لافتاً الى أن أغلب هذه المدافن تكون منهوبة في الفترات الماضية.



وتابع تمت مشاهدة بعض البلوكات الإسمنتية كأعمال تدعيم عشوائية سابقة لأجزاء من المدفن بسبب سوء حالته الإنشائية والتشققات فيه ووصول مجارير الصرف الصحي إليها إضافة الى مشاهدة بعض أكياس النايلون وعلب بلاستيكية قديمة نسبياً.



ووفق رئيس دائرة الآثار والمتاحف باللاذقية فإنه تم حفر المدفن في الصخر الرملي وهو صخر هش نسبياً كما استخدمت سطوح هذه المدافن كمقالع حجرية في الفترات السابقة لافتاً إلى أن هذه المدافن انتشرت بشكل كبير في منطقة مارتقلا حيث ظهر الكثير منها في السنوات الأخيرة أثناء أعمال الحفر وتشييد المباني وتمديد الصرف الصحي وغيرها.



ولفت الى أن هذا النوع من المدافن منتشر في كل الأراضي السورية وغالباً ما تكون فقيرة باللقى والعناصر الزخرفية باستثناء البعض منها وإن الدائرة تواصل حالياً أعمال التنقيب والتوثيق والرسم والتصوير مع العمل لإعداد تقرير مفصل عند نهاية العمل