العثور على جثمان لرجل خمسيني بمنطقة أبو رمانة في دمشق

عثرت القوى الأمنية المختصة مساء السبت 7 آب 2021 على جثة تعود لرجل في العقد الخامس من العمر وهي بحالة تفسخ نتيجة حادثة الوفاة، والتي من المرجح أنّ تكون حصلت منذ أكثر من 70 ساعة ماضية.



وقال الرائد نديم أسعد رئيس دائرة العمليات في مديرية الدفاع المدني بدمشق: “تم إبلاغنا مساء السبت بحدود الساعة 10 من قبل قسم العمليات في قيادة شرطة دمشق بوجود جثة لمتوف بحي أبو رمانة”.



وأوضح أسعد أنّه “وبعد وصول عناصر الدفاع المدني إلى المبنى الذي وقعت به الحادثة، تبين وجود جثة متفسخة لرجل خمسيني ذات رائحة كريهة تشير إلى الوفاة قد حدثت منذ فترة زمنية تزيد عن 70 ساعة نتيجة السقوط على الرأس”.



ولفت أسعد إلى أنّ “أسباب السقوط الذي أدى إلى حادثة الوفاة إلى الآن لا تزال مجهولة”.



وأشار رئيس دائرة العمليات أن “الرجل المتوفي وجد على شرفة الطابق الأول من البناء، علماً أنّ منزله هو في الطابق الثاني ما يشير إلى أنّ حادثة الوفاة حصلت نتيجة عملية سقوط من الطابق الثاني إلى شرفة الأول”.



وأوضح أسعد أنّه “تم نقل الجثة بعد تجهيزها من قبل عناصر الدفاع المدني، إلى مستشفى المواساة وتم تسليمها أصولاً ليصار استكمال التحقيقات اللازمة للكشف عن أسباب الوفاة”.

يذكر أنّ عناصر مديرية الدفاع المدني بدمشق منذ بداية العام إلى تاريخه، قاموا بانتشال 9 جثث من مواقع مختلفة سواء أبنية طابقية أو حفر صرف صحي أو مصاعد وغيرها”.



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