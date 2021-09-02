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العثور على جثة طفلة فُقدت الجمعة بالشاطئ الأزرق في اللاذقية

قال مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود: إنه تم العثور على جثة طفلة غريقة في قطاع الشاطئ الازرق مقابل الديار القطرية.

وأضاف العميد داؤود: أن الطفلة فقدت الجمعة، في منطقة الشاطئ وتم الابلاغ عنها لمخفر الشاطئ. ”

وتابع داؤود: ” تم انتشال جثة الطفلة وتبلغ من العمر٧ سنوات، وتم نقلها الى المشفى الوطني بعد تنظيم ضبط الشرطة للعرض على الطبيب الشرعي.”

وذكرت مصادر أهلية مقربة من الطفلة المتوفية لتلفزيون الخبر، أن الطفلة كانت مع عائلة عمها، دون أبيها وأمها، في رحلة بحرية، وتم فقدانها عصر يوم الجمعة، وحاول الأقرباء مع الموجودين في المنطقة، إيجادها لكن دون جدوى.

وكان توفي طفل غرقا في منطقة الشاطئ الأزرق باللاذقية، صباح الأحد الماضي، ليصبح عدد حالات الغرق المسجلة من بداية الموسم الصيفي إحدى عشر حالة، إضافة للطفلة التي تم انتشالها السبت .