العثور على جثة القنصل الفرنسي في المغرب..من القاتل؟

كشفت إحدى الوكالات المغربية الرسمية أن «موظفي القنصلية عثروا اليوم، على جثة "دوني فرنسوا" في مقر القنصلية العامة لفرنسا في طنجة».



وأشارت إلى «أن التحقيق جار لتسليط الضوء على ملابسات الوفاة».



وبحسب وسائل الإعلام أن «فرنسوا (55 عاماً) وضع حداً لحياته، بعد شهرين من تعيينه في منصبه، خلفاً للقنصل السابق "تيري فلات"».



وقال موقع "le 360"إن «"فرنسوا" أقدم على الانتحار بواسطة خيط داخل بيته، حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية».



الموقع أضاف أن «القنصل الفرنسي كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة، على تعيينه قنصلاً في طنجة».