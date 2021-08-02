العثور على جثة الرجل المسن الذي صدمته سيارة ولاذت بالفرار الاسبوع الفائت في جبلة

عثر عناصر الدفاع المدني في اللاذقية والامن الجنائي في منطقة جبلة، على جثة متحللة على اوتستراد اللاذقية- طرطوس، تبين أنها تعود لرجل مسن تعرض لحادث سير عند مقبرة الصناعة في جبلة.



وقال مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود تم العثور على جثة رجل مسن بعمر ٩٤سنة، تبين انها تعود للمواطن الذي اختفى بعد حادث سير الأسبوع الفائت”.



وأضاف العميد داؤود “يرجح أن الجثة ألقيت منذ أسبوع، عند جسر المزيرعة الطريق العام اللاذقية- طرطوس”.



وذكر مصدر طبي في مشفى جبلة أن الجثة متحللة بسبب حرارة الطقس، وهناك غياب كامل لمعالم الوجه، إضافة لانفصال كامل للحوض عن الصدر، ووجود كسور ورضوض في الاضلاع.



وأشار المصدر إلى أن الكشف بين انه ومضى على زمن الوفاة حوالي ست إلى سبعة أيام، وسبب الوفاة حادث سير تعرض له منذ اسبوع.



وكان أكد ابن الرجل المتوفى في وقت سابق، أن الحادث وقع يوم الإثنين بحوالي الساعة الرابعة عصراً عند مقبرة الصناعة باتجاه بانياس من سيارة عرف أنها سيارة نوع هونداي فيرنا سوداء اللون بحسب ماذكره الشهود.



وكان نوه شهود على الحادث، أنه بقي جسد الرجل معلقاً على زجاج وظهر السيارة حيث لاذ السائق بالفرار بسيارته مصطحبا الجثة.



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